Rapinano stazione di rifornimento carburanti a Catania, 2 arresti

I banditi, uno armato di una pistola e l'altro di un martello da carpentiere, hanno minacciato un dipendente e si sono fatti consegnare tutto il denaro che c'era in cassa per poi fuggire a bordo di un'auto.

La pistola è risultata essere un'arma giocattolo. Il bottino, alcune centinaia di euro, è stato restituito al proprietario, come anche l'auto, risultata rubata.

I due arrestati sono stati rinchiusi in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.