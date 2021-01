Piano rifiuti in Sicilia, disco rosso del Cga. Prescrizioni per evitare il caos

Altolà al piano dei rifiuti presentato dal governo Musumeci per riformare il settore più “inquinato” della Sicilia, sotto il profilo ambientale e mafioso. Il Consiglio di giustizia amministrativa frena l’iter, indicando alcune prescrizioni da rispettare. Tanto basta per scatenare la reazione dell’opposizione, con in testa il Pd che già in commissione all’Ars aveva sollevato dubbi. E ora il segretario regionale e deputato del Partito democratico, Anthony Barbagallo, ricorda che quelle critiche erano più che fondate: «È un piano che non sta in piedi, è irricevibile non solo per questioni di opportunità e di merito ma anche di legittimità. Il Cga – ricostruisce Barbagallo – critica la «vischiosità normativa» e la confusione che, di fatto, ha reso impossibile anche per il giudici esprimere il dovuto parere di legittimità. Lo diciamo da tempo: la Regione ha perso due anni proponendo il solito fumo negli occhi».

