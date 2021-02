Montalbano Elicona, nel Borgo più bello d’Italia un’enclave che parla...inglese

Valorizzare il proprio patrimonio anche per il mercato estero. È questa l’opportunità che il sindaco Filippo Taranto vuole sfruttare tramite “I Borghi più belli d’Italia”, l’associazione dei borghi che intende intercettare sempre più persone che lasciano o pensano di lasciare le caotiche città per trasferirsi nei borghi, dove sono sicure di trovare una migliore qualità di vita, minori costi e, grazie alla fibra, la possibilità di lavorare in remoto. Una grande opportunità da sfruttare che il sindaco di Montalbano Filippo Taranto ha immediatamente colto, stipulando una convenzione con la società Its for Sicily. L’accordo di collaborazione non onerosa è finalizzato allo sviluppo del territorio mediante l’attrazione di investimenti esteri volti alla riqualificazione del patrimonio immobiliare di Montalbano, mediante l’acquisto e la ristrutturazione delle case del borgo, ripopolando così il paese con nuovi residenti provenienti dall’estero, stranieri o gli stessi italiani di ritorno in Sicilia. La società, che opera prevalentemente sul mercato inglese, ha già avviato proficue collaborazioni con altri comuni siciliani quali Mussumeli, Aragona, Polizzi Generosa e Sambuca di Sicilia che hanno già attratto investimenti contribuendo alla riqualificazione di quel territorio.

