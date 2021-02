Coronavirus: sequestrate mascherine in un negozio cinese del Palermitano

La guardia di Finanza di Bagheria ha sequestrato 279 mascherine di protezione (non presidio medico), esposte per la vendita all’interno di un superstore di Bolognetta, gestito da cittadini cinesi. In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che le mascherine, realizzate in TNT (Tessuto Non Tessuto) e in stoffa, erano prive dei dati identificativi del produttore e/o distributore, e in alcuni casi senza i requisiti generali di sicurezza, in violazione della normativa nazionale sulla sicurezza dei prodotti.

Inoltre sulle medesime non era espressamente specificato che non erano dispositivi di protezione individuale ovvero dispositivi medici, ciò in evidente contrasto rispetto a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel prosieguo dei controlli i finanzieri hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato ulteriori 52 mascherine facciali in tessuto, recanti marchi e segni distintivi contraffatti. La titolare dell’esercizio commerciale ed il responsabile del punto vendita sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione.

© Riproduzione riservata