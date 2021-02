Protagonista seriale di incidenti, arrestato un 36enne nel Trapanese

I carabinieri di Campobello di Mazara hanno arrestato Francesco Calamia, 36enne di Castelvetrano. L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora emessa dal gip di Marsala per resistenza a un pubblico ufficiale. E’ accusato di essere l’autore di una serie di reati e violazioni nonostante la misura cui era già sottoposto. Il 5 gennaio 2021, nonostante la patente era stata revocata, è stato arrestato poiché sorpreso a guidare un’auto in possesso di 40 grammi di cocaina. Il 12 gennaio Calamia è stato nuovamente arrestato poiché, al volante di un’auto, dopo aver tamponato violentemente una vettura in sosta e percorrendo a intensa velocità la via Vittorio Emanuele III, non si è fermato all’alt di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara. Il tentativo di fuga è stato interrotto dopo avere investito e causato il ribaltamento di un’auto in movimento e il danneggiamento di altre tre auto parcheggiate. Fortunatamente il conducente dell’Audi distrutta non ha riportato lesioni gravi.

La sera del 19 gennaio, nella frazione di Tre Fontane i Carabinieri sono intervenuti per assicurare le dovute cure a un’intera famiglia che a bordo di un’auto è stata travolta da un pirata della strada. Anche questa volta era stato lui a causare l'incidente per poi allontanarsi a piedi. La dinamica è stata ricostruita anche grazie ai sistemi di videosorveglianza. L'ultimo episodio domenica 24 gennaio quando i militari sono intervenuti in via Vaccarello dove poco prima era stato segnalato l'incendio di un capannone e un’incidente stradale che aveva coinvolto due auto. Anche in questo caso l’acquisizione di diversi sistemi di video sorveglianza hanno permesso di individuare l’uomo che, in concorso con un complice, dopo un diverbio nato con il proprietario del capannone si era reso responsabile del danneggiamento seguito da incendio dello stesso. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, è stato quindi condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

