Società intestate a prestanome: due misure e sequestri per 2 milioni di euro a Gela

Blitz a Gela della Guardia di finanza che ha eseguito una misura cautelare personale e due sanzioni interdittive, oltre al sequestro preventivo diretto di due società, entrambe con sede a Gela, per un valore di 2 milioni di euro.

Il provvedimento, emesso dal gip della città nissena, contesta il reato, in concorso, di trasferimento fraudolento di beni per avere attribuito fittiziamente la titolarità delle due imprese a dei prestanome al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali. I dettagli forniti in una conferenza stampa alle 11, in procura, alla presenza del procuratore, del sostituto titolare delle indagini, del comandante provinciale di Caltanissetta e del comandante del Gruppo di Gela della Guardia di Finanza

