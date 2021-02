Vaccini Sicilia, dal 20 febbraio tocca agli ottantenni

In Sicilia l’assessorato regionale alla Salute sta limando gli ultimi dettagli per aprire le porte alla seconda fase della campagna vaccinale. Si sta mettendo a punto la piattaforma informatica per le prenotazioni online. Il tempo di collaudare il sistema e poi, già dal prossimo lunedì, si potrebbe procedere a formare l’elenco degli ottantenni che hanno diritto a immunizzarsi. Se tutto va bene i primi vaccini saranno somministrati il 20 febbraio. Così la Sicilia potrebbe accelerare rispetto alle altre regioni che ancora navigano a vista, stoppate dal taglio delle forniture che ha fatto slittare i tempi. Negli ultimi due giorni sono state consegnate all’assessorato regionale alla Salute altre forniture di vaccino da parte delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, rispettivamente 35.100 e 5.400 per un totale di 40.500 dosi.

