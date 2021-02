Gela, altra notte di incendi dolosi: in fiamme cinque mezzi pesanti

Ancora una notte di incendi dolosi a Gela. In fiamme cinque mezzi pesanti, tre motrici e due rimorchi, appartenenti ad un’azienda operante nel settore della logistica e dei trasporti situata sulla Ss 117 bis Gela-Catania e una macchina, una Fiat Punto di un pensionato. L’auto era parcheggiata sotto l’abitazione della vittima, in via Marsala. Gli incendi, sulla cui natura dolosa i carabinieri sembrano non avere dubbi, si sono verificati poco dopo la mezzanotte. Prima, intorno all’1, è stata incendiata la macchina, e successivamente i mezzi pesanti che erano nel parcheggio dell’azienda. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del Reparto territoriale di Gela che sta indagando su entrambi gli episodi. Appena tre giorni fa, un altro incendio, aveva distrutto nel quartiere San Giacomo, in via Amedola, altre tre macchine e uno scooter. (ANSA).

© Riproduzione riservata