Incidente sulla statale 557 di Campobello di Licata, morto un ciclista

Incidente mortale sulla strada statale 557 "Di Campobello di Licata".

Per cause in corso di accertamento, un’auto e una bicicletta sono entrate in collisione e, nell’impatto, il ciclista ha perso la vita.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che la strada è provvisoriamente chiusa al transito all’altezza del km 1,200.

Le squadre di Anas sono sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie e per il ripristino della normale circolazione.

in aggiornamento

