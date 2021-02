Violate norme anti-Covid durante il match Sant’Agata-Licata: 20 multe

Sono una ventina i verbali spiccati dalla Polizia del commissariato di Sant’Agata Militello per violazione delle normative anti Covid in occasione del match di calcio dello scorso 7 febbraio, valevole per il campionato di serie D, disputato allo stadio “Fresina” tra la locale compagine ed il Licata. In particolare ad essere contestate sono il mancato utilizzo della mascherina e la formazione di assembramenti in terreni esterni adiacenti alle recinzioni dell’impianto sportivo.

Le multe comminate sono dell’importo di 400 euro ciascuna, con possibilità di riduzione a 280 euro se pagate entro i cinque giorni dalla notifica. Non è escluso però che il quantitativo dei verbali emessi possa aumentare a conclusione delle verifiche da parte della Polizia. Per la stessa gara, lo ricordiamo, la società del Città di S. Agata era stata multata dal giudice sportivo per 3 mila euro, per l’indebita presenza di spettatori sulle tribune ed intorno al recinto di gioco, oltre ad una presunta intimidazione agli ufficiali di gara. Sanzione cui la società ha già proposto ricorso agli organi di giustizia sportiva.

© Riproduzione riservata