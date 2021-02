Volo Aeronautica per salvare neonato da Palermo a Genova

Un volo dell’aeronautica militare ha trasportato, un neonato di due mesi da Palermo all’ospedale Gaslini di Genova. Il piccolo, in pericolo di vita, è stato portato con una culla termica. Il Falcon 50, ha decollato dall’aeroporto di Ciampino per imbarcare il neonato a Palermo, insieme ai familiari e a un’equipe medica per assicurare l'assistenza durante il volo.

Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della prefettura di Palermo. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa.

