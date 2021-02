Coronavirus, in Sicilia diminuiscono gli alunni positivi

In Sicilia numeri confortanti sul fronte degli studenti positivi al Covid-19. Prosegue la rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid-19, da parte dell’Ufficio scolastico regionale, per monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane. Dai dati, aggiornati al 15 febbraio, relativi alle 789 scuole (95%), emerge che su un totale di 665.467 alunni soltanto 1.527 (0,23%) risulta positivo al Covid. In particolare ad oggi, gli alunni positivi sono così distribuiti: nella scuola dell’infanzia su 97.152 alunni solo 105 (0,11%), nella primaria su 204.150 sono 502 (0,25%), nella scuola secondaria di I grado su 140.847 sono 421 (0,30%) e nella scuola secondaria II Grado su 223.318 499 (0,22%). Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre scorso a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,23% del 15 febbraio 2021. In valore assoluto, rispetto al 19 novembre 2020, si registra un decremento pari a 100 alunni positivi in meno per l’infanzia (-49%), a 412 per la primaria (-45%) e a 501 per il I grado (-54%). Se invece si guarda alle scuole del II ciclo, il raffronto tra la settimana precedente e l’attuale evidenzia una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi al Covid, il valore è passato dallo 0,27% dell’8 febbraio 2021 all’attuale 0,22%.

A Messina

Per quanto riguarda le scuole della provincia di Messina, ecco la sintesi dei dati aggiornati alla data del 15 febbraio 2021 sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole.

Scuole rilevate: Scuole rilevate 93%, percentuale scuole rilevate 95%. Scuola dell'infanzia: Alunni da O.F. 10.539 , Alunni positivi 11 , Incidenza alunni positivi sul Totale 0,10%, Rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi 1,00; Primaria: Alunni da O.F. 22.614 , Alunni positivi 57 , Incidenza alunni positivi sul Totale 0,25%, Rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi 1,28; Secondaria di primo grado: Alunni da O.F. 15.579, Alunni positivi 75 , Incidenza alunni positivi sul Totale 0,48%, Rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi 1,32; Scuola secondaria di secondo grado: Alunni da O.F. 26.130, Alunni positivi 68 , Incidenza alunni positivi sul Totale 0,26%, Rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi 1,07. Totale: Alunni da O.F. 74.862, Alunni positivi 211, Incidenza alunni positivi sul Totale 0,28%, Rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi 1,17.

© Riproduzione riservata