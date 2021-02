Antonio Bonajuto ha fatto il vaccino a 106 anni, è il siciliano più longevo

Antonio Bonajuto, classe 1916, è il più anziano tra i siciliani ad avere già ricevuto il vaccino anti-covid. Accompagnato dal figlio Salvatore, si è presentato oggi pomeriggio al centro vaccinale del Policlinico Rodolico di Catania per ricevere il siero. «Anche durante la spagnola stavamo chiusi in casa - ha spiegato il signor Antonio - ma contro questo virus adesso c'è il vaccino ed è giusto farlo. Durante la guerra c'erano amici e nemici, qui combattiamo tutti dalla stessa parte».

Durante la seconda guerra mondiale Antonio Bonajuto prestò servizio come ufficiale del Regio esercito, ma dopo l’8 settembre si rifiutò di collaborare con i nazisti e venne deportato in Germania.

Abntonio Bonajuto è solo uno dei tanti anziani che in questi giorni si sono presentati nei due punti vaccinali dell’Azienda. Da sabato 20 sono circa 1200 le dosi somministrate agli over 80.

Intanto, sono disponibili, in tutti i Centri siciliani, le nuove date (relative al mese di aprile) per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid riservate agli over 80. Tutto ciò, riferisce una nota della Regione, è stato possibile «grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech da parte della Struttura commissariale nazionale e agli accantonamenti che prudenzialmente l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha programmato fin dall’inizio della campagna vaccinale.Le procedure per poter effettuare la prenotazione sono rimaste immutate». I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe 1941) possono utilizzare l’apposita piattaforma (http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). La prenotazione può essere eseguita anche dai familiari o assistenti: è sufficiente il codice fiscale e la tessera sanitaria della persona che intende vaccinarsi.

