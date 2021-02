Coronavirus, in Sicilia 578 nuovi positivi e 21 morti

Sono 578 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 24.570 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,3%. La regione si trova anche oggi all’undicesimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.096. Gli attualmente positivi sono 26.597, ovvero 429 casi in meno rispetto a ieri. I guariti sono 986. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 908, 22 in meno rispetto a ieri, ma salgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 132, ovvero uno in più rispetto a ieri. Questa la distribuzione dell’incremento de positivi per provincia: Palermo 265 casi, Catania 123, Messina 66, Siracusa 40, Enna 20, Caltanissetta 17, Trapani 17, Agrigento 16, Ragusa 14.

In Italia

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 20.499 i casi nelle ultime 24 ore (ieri 19.886): mai così tanti dal primo gennaio. Per di più con meno tamponi: 325.404, quasi 30mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività si impenna fino al 6,3% (ieri 5,6%). I decessi sono 253 (ieri 308), per un totale di 97.227 vittime da inizio epidemia. Prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 26 in più (ieri +11), con 188 ingressi del giorno, e salgono a 2.194. I ricoveri ordinari crescono di 35 unità (ieri +40), 18.292 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata