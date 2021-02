San Cataldo: si schianta contro un palo con lo scooter, muore 16enne

Un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra di San Cataldo, è morto questa sera in un incidente stradale verificatosi in via Beppe Montana. Il giovane era a bordo del suo scooter, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo. Inutili i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo ma il giovane è morto durante il trasporto in ospedale. Indagano i carabinieri di Caltanissetta.

