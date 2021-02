Palermo, marchi prestigiosi contraffatti: sequestrati 8mila prodotti

La guardia di finanza ha sequestrato prodotti recanti marchi contraffatti individuati all’interno di un negozio, gestito da una persona di etnia asiatica, in via Oreto a Palermo. Nel corso del controllo, i baschi verdi hanno notato, esposti per la vendita, diversi prodotti (giocattoli, articoli per bambini ed elettronica, per un totale di 7897 articoli) di noti marchi, come Disney, Juventus, Beats, che risultavano difformi da quelli originali, non riportando nessun ologramma e presentando evidenti imperfezioni data la scadente qualità dei materiali utilizzati. Oltre al sequestro è scattata la denuncia per il titolare per i reati di contraffazione e ricettazione. (ITALPRESS)

