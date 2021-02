Asstra Sicilia, confermato comitato di presidenza

È stata completata la squadra di governo dell’associazione trasporti Asstra Sicilia. Confermato per il prossimo triennio il comitato di presidenza composto da Claudio Iozzi (gruppo Sais Trasporti) presidente, Michele Cimino (Amat Palermo) Vice Presidente con delega alle Città Metropolitane, Massimo La Rocca (Atm Trapani) Segretario Generale e coordinatore del Comitato Tecnico, Giuseppe Campagna (Atm Messina) componente. "E' stata scelta la continuità premiando, così, il lavoro svolto in questi anni ed i risultati raggiunti a tutela del trasporto pubblico locale, in particolare in questo periodo fortemente segnato dalla grave pandemia in corso che vede quotidianamente sul campo le aziende rappresentate che sono la spina dorsale della mobilità siciliana», afferma una nota. "Saranno tre anni impegnativi ed intensi per le tante sfide che ci attendono - ha detto il presidente Claudio Iozzi - a partire dall’impegno che stiamo mettendo, a fianco delle istituzioni nazionali, regionali e locali, per garantire il trasporto in sicurezza in tempi di pandemia. Ma occorre, al tempo stesso, iniziare a porre le basi per la ripartenza, non appena sarà possibile, per tutto il settore che è chiamato a molte novità su tanti fronti. Alle istituzioni regionali in particolare offriamo la nostra leale collaborazione certi della reciproca attenzione ciascuno nei ruoli che ricopre, nell’interesse complessivo dei siciliani che siano utenti o lavoratori del Tpl" "Sfide importanti - gli fa eco il Vice Presidente Michele Cimino - ancora più, se possibile, nelle grandi città e nelle aree metropolitane dove il Tpl deve integrarsi in un sistema "città allargata" verso il quale viaggia l’intero mondo del trasporto pubblico, un sistema in evoluzione che guarda al ferro ma non può tralasciare il gommato e deve affrontare, insieme alla sfida della sostenibilità economica e della funzionalità del sistema, anche quella della sostenibilità ambientale. Tutti temi che come Asstra dobbiamo affrontare insieme alle aziende delle tre grandi Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina "

