Stalking, perseguita showigirl: Puglia vietata a 54enne di Catania

Un 54enne di Catania per tre anni ha perseguitato una showgirl pugliese, sommergendola di messaggi, offese sui social e telefonate. Nei giorni scorsi l’uomo ha raggiunto la donna a Fasano, dove risiede, ed è stato poi bloccato dai carabinieri, che gli hanno notificato un divieto di dimora in Puglia e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Stando a quanto ricostruito, il molestatore aveva maturato un’autentica ossessione per la donna, passando dall’essere un comune fan, ad accanito follower dei suoi profili social, arrivando infine a commentare in modo puntuale e sgradevole ogni foto o iniziativa della giovane donna. Quando la showgirl ha deciso di bloccarlo, lo stalker è diventato sempre più asfissiante utilizzando falsi nomi, o creando addirittura profili con le immagini della donna al fine di infangarla. In una circostanza aveva persino soggiornato in una casa vacanza gestita dalla sua vittima, all’insaputa di quest’ultima, al fine di farle una sorpresa. L’ennesimo atto persecutorio si è verificato venerdì quando lo stalker ha decideso di raggiungere la donna, effettuando una trasferta dalla Sicilia a Monopoli. Dopo essersi piazzato sotto casa di lei e aver atteso che uscisse, si è avvicinato e l’ha afferrata per un braccio, con la scusa di donarle un regalo. La donna lo ha riconosciuto e ha avvisato i carabinieri, che lo hanno rintracciato poco dopo e rispedito in Sicilia.

