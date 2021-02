Coronavirus, in Sicilia altri 453 nuovi casi e 21 morti

Sono 453 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.790 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore all’1,8%, ancora in discesa rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero per numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.138. Il totale degli attualmente positivi torna a risalire ed è 25.982, con un incremento di 211 casi rispetto a ieri. I guariti sono 221. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 858; ovvero 10 in meno rispetto a ieri e tornano a diminuire anche in terapia intensiva dove sono 133, uno in meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 213 casi, Catania 54, Siracusa 41, Agrigento 39, Caltanissetta 38, Messina 27, Ragusa 26, Trapani 8, Enna 7.

In Italia

Diminuisce in Italia il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 17.455, ieri erano 18.916 (- 1.461). Sono però stati eseguiti meno tamponi, 257.024 contro i 323.047 della giornata di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento, invece, il tasso di positività che si attesta a 6,7% (ieri era del 5,8%). Il numero dei decessi diminuisce: sono 192 nelle ultime 24 ore contro i 280 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive sono 15 in più (ieri erano più 22) con 131 ingressi del giorno, e salgono a 2.231. I ricoveri ordinari crescono di 266 unità (ieri +80) e sono 18.638. Invece si avvicinano a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265, considerato l'ultimo incremento di 17.455 nuovi positivi, secondo i dati

forniti dal ministero della Salute.

