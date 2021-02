Il “buongiorno” dell'Etna ai siciliani: stavolta lo spettacolo è mattutino

Stavolta il “saluto” dell'Etna ai siciliani non è coinciso con il solito spettacolo notturno. Il vulcano ha dato il meglio di sé già in mattinata, come ha sottolineato l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha osservato una debole attività stromboliana con moderata emissione di cenere lavica (cratere di Sud-est). Il grafico mattutina ha riportato l’ampiezza media del tremore vulcanico: subito un repentino incremento e mostrato un aumento dell’attività infrasonica.

© Riproduzione riservata