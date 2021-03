Coronavirus, in Sicilia 478 casi e 18 morti

Sono 478 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 20.864 tamponi processati con una incidenza di quasi il 2,3%, in risalita dopo la costante discesa degli ultimi giorni. La regione è nona nel numero di casi giornaliero. Le vittime sono state 18 e portano il totale a 4.156. Il totale degli attualmente positivi torna a crescere: 26.181, con un incremento di 199 casi rispetto a ieri a causa del numero esiguo di guariti, 261. Negli ospedali i ricoveri sono 858, esattamente come ieri, ma in terapia intensiva scendono a 132, uno in meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 183 casi, Catania 122, Messina 58, Siracusa 48, Ragusa 26, Caltanissetta 17, Trapani 15, Enna 7, Agrigento 2.

In Italia

Si conferma in netta crescita la curva epidemica in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I casi odierni sono 13.114 contro i 17.455 di ieri, ma con 87mila tamponi in meno, 170.633 in totale. Tanto che il tasso di positività sale di un punto secco, dal 6,8 al 7,8%. Lo scorso lunedì i casi erano circa 4mila in meno. In aumento anche i decessi, 246 (ieri 192), per un totale che arriva a 97.945. Prosegue inoltre l’incremento dei ricoveri, oggi più evidente: sono 58 le terapie intensive in più (ieri +15), con 171 ingressi del giorno, e sono 2.289 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 474 unità (ieri +266), per un totale di 19.112.

