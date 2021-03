Coronavirus, in Sicilia 566 nuovi casi e 14 decessi

Sono 566 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.743 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,2%, in risalita dopo la costante discesa degli ultimi giorni. La regione è nona nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore, tre in meno di ieri e portano il totale a 4.170. Il numero degli attuali positivi torna a risalire ed è di 25.729, con decremento di 452 casi rispetto a ieri. I guariti sono solo 1.004. Negli ospedali i ricoverati sono 849; 9 in meno rispetto a ieri quelli in terapia intensiva dove adesso sono 123 (meno 9 sul giorno precedente). La distribuzione nelle province vede Palermo con 293 casi, Catania 138 casi, Messina 27, Siracusa 28, Trapani 16, Ragusa 10, Caltanissetta 14, Agrigento 32, Enna 8.

In Italia

È in crescita la curva dell’epidemia in Italia con 17.083 nuovi positivi contro i 13.114 di ieri. Il tasso di positività però scende a 5,1%, con un numero di tamponi maggiori rispetto a ieri, 335.983 tamponi contro i 170.633 della precedente rilevazione. Sono in aumento di oltre 100 unità i deceduti, 343 contro i 246 di ieri, per un totale di 98.288. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +38 (ieri +58), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.327. I ricoveri ordinari aumentano di 458 unità, (ieri 474), per un totale di 19.570. La Regione con più casi giornalieri è oggi la Lombardia con più 3.762 nuovi positivi, seguita dalla Campania con (+2.046), dall’Emilia Romagna (+2.04), dal Piemonte (+1.609) e dal Veneto (+1.228). Il totale dei contagiati sale a 2.955.434. I guariti sono 10.057 (ieri 10.894) per un totale dall’inizio della pandemia di 2.426.150. Le persone attualmente positive sono registrano un incremento di 6.633 (ieri +1.966). I malati ancora attivi sono 430.996, di cui 409.099 in isolamento domiciliare.

