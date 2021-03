Palermo, al cimitero non c'è più spazio. Bara nel salotto di casa da dieci giorni

Al cimitero di Palermo è finito lo spazio per nuove sepolture ed in virtù di questa paralisi che non consente di poter inserire nuove bare, una donna è stata costretta a tenersi in casa il feretro della madre morta da giorni.

La denuncia arriva dalla signora Giusy La Mantia che, dopo aver ricevuto la richiesta di tenersi la bara in casa, ora mostra evidenti segni di esasperazione. Come ha rivelato lei stessa al Giornale di Sicilia, infatti, la situazione non si è sbloccata, la bara giace ancora nel salone di casa e sono ormai oltre dieci giorni che il feretro è fermo lì:

"Mia mamma è deceduta nella notte del 19 febbraio, abbiamo subito avvertito l'impresa funebre per l'organizzazione delle esequie e non ci saremmo mai aspettati che potesse succedere una situazione come quella che stiamo vivendo” ha denunciato la donna.

