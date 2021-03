“Caffè lungo” a Palermo, assenteismo in ospedale: otto indagati

Otto dipendenti dell’Ospedale dei bambini di Palermo sono indagati per assenteismo. Dalle indagini, svolte dai carabinieri, sarebbe emerso che tra ottobre e novembre 2019 si allontanavano dalla struttura per un tempo molto lungo (“caffè lungo” è denominata l’operazione) ma in orario di lavoro e almeno in un caso uno di loro si è fatto “passare” il badge da una collega. I reati, a vario titolo, sono truffa aggravata ai danni dello Stato e falso. Tre dipendenti sono stati sospesi dal servizio per dodici mesi; l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato invece imposto agli altri cinque, che risultano inseriti nei piani di occupazione regionale (ex Pip, ovvero Piani di inserimento professionale).

