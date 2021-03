Coronavirus, in Sicilia 592 nuovi positivi e 10 i decessi

Sono 592 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.236 tamponi processati. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.223. Il numero degli attuali positivi è di 19.727, con decremento di 2.951 casi rispetto a ieri. I guariti sono 3.533. Negli ospedali i ricoverati sono 783, sette in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 121, uno in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 254 casi, Catania 79, Messina 63, Siracusa 29, Trapani 32, Ragusa 43, Caltanissetta 36, Agrigento 45, Enna 11.

In Italia

Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 23.641 (ieri 24.036), ma con 355.024 tamponi, oltre 20mila meno di ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (ieri era al 6,3%). I decessi sono 307 (ieri 297), per un totale che ormai sfiora le centomila vittime da inizio epidemia, 99.578. E prosegue anche la salita dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre i ricoveri ordinari crescono di 327 unità (ieri +217), 20.701 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi è sempre la Lombardia, ancora in aumento (+5.658), seguita da Emilia Romagna (+3.232), Campania (+2.843), Piemonte (+1.793) e Lazio (+1.563). I contagi totali sono 3.046.762. I guariti nelle 24 ore sono 13.984 (ieri 13.682), per un totale di 2.481.372. Ancora in crescita il numero delle persone attualmente positive, che sale di 9.342 unità (ieri +10.031), in tutto 2.481.372. Di questi, sono in isolamento domiciliare 442.540 pazienti. (AGI)

© Riproduzione riservata