Messina-Catania, la cenere dell'Etna blocca il transito tra Giarre e Fiumefreddo

Disagi in autostrada questa mattina a causa dell’eruzione dell’Etna. La A18, dalle 11,15, è chiusa nel tratto fra Giarre e Fiumefreddo in entrambe le carreggiate, per consentire ai mezzi di soccorso di eliminare la coltre di cenere che si è posata sull’asfalto e che rendeva estremamente pericoloso il transito delle auto. Tutti i mezzi sono quindi costretti ad utilizzare strade alternative e in particolar modo la strada statale. Sul posto gli uomini della polizia stradale di giardini Naxos.

© Riproduzione riservata