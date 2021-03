Coronavirus, in Sicilia 595 nuovi positivi e 18 i morti

Sono 595 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.842 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,6%, lo stesso tasso di ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.272. Il numero degli attuali positivi è di 14.202, con decremento di 1.197 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.774. Negli ospedali i ricoverati sono 777, 12 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 112, otto in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 295, Catania 106, Messina 44, Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1.

In Italia

Sono 19.749 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte dei 13.902 di ieri; molto più numerosi anche i tamponi effettuati, 345.336 contro i 184.684 di ieri, con il tasso di positività che scende al 5,7% (ieri era del 7,5%). I morti sono 376 (ieri 318) per un totale di 100.479. Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora una volta la Lombardia (4.086), davanti a Campania (2.709), Emilia Romagna (2.429), Piemonte (2.018) e Veneto (1.608). Cresce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 22.393, con un incremento di 562 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.756 (+56). In isolamento domiciliare risultano 453.734 persone (5.732 in più). Sempre rispetto a ieri i dimessi/guariti sono 12.999 in più (totale 2.521.731), gli attualmente positivi 6.350 in più (478.883).

