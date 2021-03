Coronavirus, in Sicilia 695 nuovi positivi e 15 i morti

Sono 695 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.994 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.287. Il numero degli attuali positivi è di 13.681, con decremento di 521 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.201. Negli ospedali i ricoverati sono 775, 2 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 108, quattro in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 186, Messina 33, Siracusa 42, Trapani 14, Ragusa 38, Caltanissetta 20, Agrigento 65, Enna 6.

In Italia

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 22.409 i nuovi casi nelle 24 ore (ieri 19.749), con 361.040 tamponi, 15mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in salita al 6,2% (ieri 5,7%). I decessi sono 332 (ieri 376), per un totale di 100.811 vittime dall’inizio dell’epidemia. In netto aumento anche i ricoveri: le terapie intensive sono 71 in più (ieri +56), e salgono a 2.827, con 253 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 489 unità (ieri +562), 22.882 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+4.422), seguita dalla Campania che supera quota 3mila casi (+3.034), l’Emilia Romagna (+2.155), il Piemonte (+2.086) e il Lazio (+1.654). I casi totali sono 3.123.368. I guariti sono 13.752 (ieri 12.999), 2.535.483 in tutto. Sempre in aumento il numero delle persone attualmente positive, 8.191 in più (ieri +6.350), per un totale di 487.074 malati attuali. Di questi, 461.365 pazienti sono in isolamento domiciliare.

