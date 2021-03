Coronavirus: in Sicilia 679 nuovi positivi e 13 morti

Sono 679 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.677 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri. La regione resta undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.318. Il numero degli attuali positivi è di 13.796, con un aumento di 274 casi rispetto a ieri. I guariti sono 392. Negli ospedali i ricoverati sono 772; 1 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 101, uno in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3.

In Italia

Continuano a crescere i nuovi casi di Covid 19 in Italia: sono stati 26.824 nelle ultime 24 ore (dato più alto dal 27 novembre) a fronte dei 25.673 di ieri; lievissimo calo per il numero dei tamponi effettuati (369.636 oggi contro i 372.217 di ieri) con il tasso di positività che sale al 7,3% dal 6,9% di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I morti di oggi sono 380 (ieri 373) per un totale da inizio pandemia di 101.564. Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere con 23.656 ricoverati con sintomi (+409, ieri +365) e 2.914 in terapia intensiva (+55, ieri +32). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 226, quaranta in meno di ieri; in isolamento domiciliare figurano 482.747 persone, 11.503 in più di ieri.

Il maggior numero di nuovi casi si registra ancora una volta in Lombardia (6.262) davanti a Emilia Romagna (3.477), Piemonte (2.929), Campania (2.644) e Veneto (1.932).

I dimessi/guariti sono 2.564.926 (+14.443 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 509.317 (+11.967).

