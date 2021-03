Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale l'auto, una Golf, a bordo della quale si trovava Di Luciano per cause ancora da accertare si è scontrata con altri due veicoli. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorritori del 118, Di Luciano è deceduto per le ferite riportate, prima di arrivare in ospedale. L'elisoccorso ha trasferito Sconza, che si trovava a bordo di una Passat, all'ospedale Cannizzaro di Catania, ma anche anche in questo caso i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare il 36enne.

Altre due persone, un uomo e una donna che si trovavano a bordo di una Mercedes, sono state estratte dalle lamiere accartocciate dell'auto dai vigili del fuoco e trasferite al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Sul posto anche i carabinieri.