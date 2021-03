Coronavirus, in Sicilia 613 nuovi positivi e 3 i morti

Sono 613 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.814 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.344. Il numero degli attuali positivi è di 14.323, con un aumento di 453 casi rispetto a ieri. I guariti sono 147. Negli ospedali i ricoverati sono 791; 8 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 100, uno in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 220 casi, Catania 124, Messina 44, Siracusa 55, Trapani 5, Ragusa 45, Caltanissetta 51, Agrigento 65, Enna 4.

In Italia

Sono 21.315 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 26.062 di ieri. Con 273.966 tamponi eseguiti, contro i 372.944 di ieri, il tasso di positività è in aumento dal 7 al 7,78 per cento. I decessi sono 264 (ieri 317), per un totale di 102.145 vittime da inizio epidemia. In aumento i ricoveri: le terapie intensive che sono 100 in più (+68 ieri), con ben 243 ingressi del giorno, 3.082 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 365 unità (ieri +497), 24.518 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+6.077), seguita da Emilia Romagna (+3.321), Piemonte (2.885), Lazio (2.214) e Campania (+1.529). I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.223.142. I guariti sono 11.205 (ieri 14.970), per un totale di 531.266. Ancora in forte crescita il numero delle persone attualmente positive: 11.205 in più (ieri 10.744), 531.266 in tutto. Di questi, 492.926 pazienti sono in isolamento domiciliare.

