Ponte Stretto di Messina: Iv-Fi-Lega, nasce intergruppo parlamentare

"Nello spirito unitario che contraddistingue il Governo Draghi, come Italia Viva, Forza Italia e Lega abbiamo deciso di condividere questa attività per dare un sostegno concreto alla ripresa dell'economia in un periodo in cui le idee devono riacquistare valore al di là di ideologie per il buon governo dell'Italia, ripartendo proprio dal cuore del Mediterraneo che, ancora una volta, si rivela fucina di innovazione e ispiratore del progresso" Lo dichiarano in una nota congiunta i primi firmatari della proposta di Intergruppo, parlamentari di Italia Viva (Vono, Faraone, Magorno, Scoma, Sudano, Ungaro); di Forza Italia (Barboni, Barachini, Bartolozzi, Berardi, Caligiuri, Cannizzaro, Cesaro, D'Attis, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mazzetti, Occhiuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Prestigiacomo, Rizzotti, Russo, Schifani, Siclari, Siracusano, Sozzani); della Lega (Furgiuele, Pagano, Pepe, Rixi, Rufa).

Parla il ministro Giovannini

«Sul tema dell’attraversamento stabile dello Stretto, la Commissione sta lavorando per ultimare il rapporto. Io ho avuto modo di interagire già con chi coordina questi lavori, avrò un incontro con la commissione prossimamente per finalizzare questo lavoro prima possibile e sottoporlo al dibattito pubblico». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini rispondendo in audizione alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera.

