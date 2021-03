Vaccini in Sicilia, prenotazioni anche via email per gli "estremamente vulnerabili"

Sarà presto risolto in Sicilia con una nuova procedura straordinaria il problema di quelle persone estremamente vulnerabili che per un problema del sistema informatico sanitario non sono riuscite a prenotarsi sulla piattaforma nazionale dei vaccini. Con una circolare l'assessorato regionale della Salute, ha chiarito che questa tipologia di persone dovrà comunque essere messa nelle condizioni di vaccinarsi al più presto.

Per questo ha chiesto agli uffici Covid e alle Asp di attivare delle apposite e-mail alle quale, sempre solo chi non riesce a prenotarsi nella piattaforma ed è estremamente vulnerabile, deve scrivere per poter essere inserito in una lista "aggiuntiva" che gli Uffici dovranno smaltire parallelamente a quella che arriva dal sistema nazionale. Nelle prossime ore l'Asp di Messina renderà nota la mail a cui iscriversi.

© Riproduzione riservata