Coronavirus, in Sicilia 751 nuovi positivi e 20 morti

Sono 751 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.979 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 3.0%, in diminuzione rispetto a ieri. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.471. Il numero degli attuali positivi è di 16.489 con 129 casi meno rispetto a ieri; i guariti sono 860. Negli ospedali i ricoverati sono 935, 29 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, due in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 280 casi, Catania 186, Messina 48, Siracusa 47, Trapani 43, Ragusa 14, Caltanissetta 30, Agrigento 57, Enna 46.

In Italia

Sono 18.765 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 13.846) ma con 335.189 tamponi, 166mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività scende al 5,6% (ieri era all’8,2%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In forte aumento invece i decessi, 551 (ieri 386), mai così tanti dal 19 gennaio (quando furono 603). Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia sono 105.879. Mentre salgono ancora, ma meno di ieri, i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +62) con però ben 317 ingressi del giorno, e sono 3.546, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 379 unità (ieri +565), 28.428 in tutto.

