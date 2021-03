Sicilia, ritardi nella consegna dei vaccini. Per due giorni vaccinati solo i prenotati, no gli accompagnatori

"A causa del ritardo nella consegna dei vaccini nei prossimi due giorni verranno vaccinati solo i prenotati. Accompagnatori, caregiver, familiari dei soggetti fragili non lo saranno". A renderlo noto la Regione che spiega la scelta collegandola ai ritardi delle consegne dei vaccini.

Anche oggi in Sicilia sono circa 21mila i vaccini somministrati in tutte le strutture predisposte per la somministrazione. Si tratta, comunque, di un dato parziale poiché alcuni centri vaccinali risultano ancora in attività. Nello specifico, sino alle 20.30, sono state già inoculate 15mila dosi Pfizer, 807 Moderna e 5.100 AstraZeneca.

