Coronavirus: in Sicilia 892 nuovi positivi e 22 decessi

Sono 892 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 27.892 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,1%, in leggera diminuzione rispetto a ieri. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.535. Il numero degli attuali positivi è di 16.403 con 409 casi in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 461. Negli ospedali i ricoverati sono 920, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, tre in più. Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 346, Catania 201, Messina 30, Siracusa 40, Trapani 47, Ragusa 56, Caltanissetta 61, Agrigento 91, Enna 20.

In Italia

Sono stabili i nuovi casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 23.987 positivi (ieri 23.696), con 5mila tamponi in più, 354.982. Il tasso di positività è invariato al 6,8%. I decessi giornalieri sono 457 (ieri 460), per un totale di 107.256. Mentre si conferma un rallentamento nella crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 8 in più (ieri +32) con 288 ingressi del giorno, e sono 3.628 in totale, mentre i ricoveri ordinari crescono di 48 unità (ieri -14), 28.472 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+5.077), seguita da Emilia Romagna (+2.391), Puglia (+2.162), Veneto (+2.095) e Lazio (+2.006). Il totale dei contagi da inizio epidemia sale a 3.488.619. I guariti sono 19.764 (ieri 21.673), per un totale di 2.814.652. Ancora in crescita il numero delle persone attualmente positive, 3.753 in più (ieri +1.548), che sono ora 566.711. Di questi, sono in isolamento domiciliare 534.611, 3.697 più di ieri.

