Moto contro Tir, muore un 34enne a Chiaramonte Gulfi (Ragusa)

Moto contro Tir, una vittima. E'accaduto ieri intorno alle 19.30 in contrada Pezze a Chiaramonte Gulfi nel Ragusano. Un tir stava svoltando a sinistra e una moto Yamaha in sorpasso è andata a impattare contro il mezzo. Le condizioni del giovane alla guida della moto Adriano Parisi, 34 anni si sono manifestate subito gravi. Soccorso da personale medico sopraggiunto sul posto con ambulanza, è stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove è deceduto intorno alla mezzanotte per le gravi lesioni riportate. Lascia moglie e due figli piccoli. Sul posto per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri che hanno sentito anche diversi testimoni presenti.

