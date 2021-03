Ponte sullo Stretto, il vice ministro alle Infrastrutture Bellanova: "Serve continuità dell'attraversamento stabile"

"Il Ponte sullo Stretto è un tema che tanto ha diviso e tanto ha fatto discutere. Non ho ancora le deleghe e non posso prendere un impegno, ma posso dire con molta chiarezza che le commissioni di Senato e Camera hanno votato dei pareri per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Teresa Bellanova, a margine di una visita istituzionale al Porto di Palermo: "Dentro al parere della Camera e del Senato è richiamata con grande chiarezza la necessità di ottemperare a impegni già presi - aggiunge l’esponente di Italia Viva - Tra questi la necessità di avere l’alta velocità da Trieste e Palermo, per questo serve una continuità dell’attraversamento stabile".

