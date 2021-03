Vicine... ma lontane sui numeri dei vaccini. Sicilia 1° per dosi somministrate. Calabria ultima

Alle 09:00 di sabato 27 marzo l'aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia con il report aggiornato sul sito del governo mostra un quadro ben delineato ed una evidente discrasia nei numeri che riguardano la Sicilia e la Calabria.

Sicilia prima per dosi somministrate in termini percentuali

La Sicilia è la prima regione in Italia nel rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Somministrate 723.242 dosi a fronte di 840.535 dosi consegnate per una percentuale pari all'86%. Una crescita importante avvenuta negli ultimi giorni e che coincide con l'avvento a Messina stamattina del generale Figliuolo, commissario all'emergenza Covid. In realtà la Sicilia è preceduta dalla Provincia Autonoma di Bolzano (91%) ma nella comparazione con le regioni supera attualmente tutte le altre regioni.

Calabria in fondo alla classifica

Al dato della Sicilia fa da contraltare la Calabria che si trova in ultima posizione: 232.850 dosi somministrate a fronte di 315.490 dosi consegnate. La percentuale è del 73,8%. Calabria preceduta anche da Sardegna e Liguria.

Totale 9.017.095 10.968.780 82.2% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 200.425 242.590 82,6 Basilicata 80.991 103.225 78,5 Calabria 232.850 315.490 73,8 Campania 753.477 916.275 82,2 Emilia-Romagna 767.101 920.780 83,3 Friuli-Venezia Giulia 202.285 245.255 82,5 Lazio 924.633 1.118.200 82,7 Liguria 255.283 336.990 75,8 Lombardia 1.444.130 1.763.090 81,9 Marche 236.197 296.390 79,7 Molise 55.430 65.505 84,6 P.A. Bolzano 97.241 106.885 91 P.A. Trento 85.088 99.660 85,4 Piemonte 721.466 877.770 82,2 Puglia 554.558 681.305 81,4 Sardegna 206.135 274.490 75,1 Sicilia 723.242 840.535 86 Toscana 587.799 692.170 84,9 Umbria 128.393 152.935 84 Valle d'Aosta 20.983 24.660 85,1 Veneto 739.388 894.580 82,7

© Riproduzione riservata