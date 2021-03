Si trovava ai domiciliari per maltrattamenti a una compagna precedente, l’uomo arrestato dalla Polizia di Stato, per percosse alla convivente. Il ventinovenne trapanese ha picchiato nella sua abitazione la nuova compagna che ha chiesto l’intervento degli agenti. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un nuovo provvedimento e l'uomo è stato trasferito in carcere. (AGI)

