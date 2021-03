"La paziente è giunta al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il 24 marzo in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale. - dice il nosocomio in una nota - Trasferita presso la Terapia Intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari è deceduta questa mattina". "Come previsto in tale circostanza - conclude - il caso è stato segnalato all'AIFA e alla autorità giudiziaria". Cinzia Pennino insegnava all'istituto Don Bosco Ranchibile. (ANSA).