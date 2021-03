Tragedia a Geraci Siculo, un malore improvviso si porta via la piccola Marta

Sgomento a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, a causa della morte di una bimba di 10 anni, Marta Minutella, per un malore improvviso, forse un aneurisma.

«Poche parole vengono in mente in momenti come questo - scrive l’amministrazione comunale - solo tanta commozione e tristezza. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia che sta sopportando questo terribile dolore per la prematura ed improvvisa scomparsa della piccola Marta. La perdita di un figlio è la cosa più straziante e innaturale che possa capitare ai genitori. Piccolo angelo, da lassù veglia sulla tua famiglia. Ciao Marta».

© Riproduzione riservata