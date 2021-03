Caso Covid in Sicilia, dopo gli arresti si blocca il report quotidiano

Si blocca il conteggio in Sicilia dei positivi dopo gli arresti che hanno decapitato il Dasoe, l'ufficio della sorveglianza epidemiologica della Regione Siciliana che in quest’anno di pandemia ha raccolto i dati trasmettendoli all’Istituto superiore di Sanità. Nel report quotidiano dalla Sicilia nelle caselle dei nuovi positivi c'è lo zero, così come nei tamponi processati. Anche i dati sui decessi sono quelli di ieri, così come quelli sui pazienti ricoverati in ospedale. «La Regione Sicilia - dicono dal ministero - integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi».

