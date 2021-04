Coronavirus, in Sicilia 1.222 nuovi positivi e 15 morti

Sono 1.222 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo. Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.662. Il numero degli attuali positivi è di 21.011 con 1.141 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 66. Negli ospedali i ricoverati sono 1.048, nove in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 150, sette in più rispetto sempre a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 463 nuovi casi, Catania 162, Messina 132, Trapani 113, Caltanissetta 109, Agrigento 103, Ragusa 80, Enna 33, Siracusa 27,

In Italia

Rimane nel plateau la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 21.932, contro i 23.649 di ieri, ma con 25mila tamponi in meno, 331.154. Tanto che il tasso di positività rimane invariato, 6,6%. I decessi del giorno sono 481 (ieri 501), per un totale di 110.328 vittime da inizio epidemia. Tornano a salire le terapie intensive dopo tre giorni di calo: +23 (ieri -29), 3.704 in tutto, mentre prosegue la lenta riduzione dei ricoveri ordinari, oggi 245 in meno (ieri -231), per un totale di 28.704. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+3.941), seguita da Campania (+2.057), Puglia (+2.044), Piemonte (+1.942), Lazio (+1.918) e Emilia Romagna (+1.830). I contagi totali sono 3.629.000. I guariti sono 19.620 (ieri 20.712), per un totale di 2.953.377. Ancora in salita il numero delle persone attualmente positive, 1.816 in più (ieri +971), e sono ora 565.295. Di questi, sono in isolamento domiciliare 532.887 pazienti.

© Riproduzione riservata