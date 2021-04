Sit in "Io Apro" a Roma: un gruppo prova a dirigersi verso Montecitorio VIDEO

Centro storico di Roma 'blindato' per la manifestazione non autorizzata lanciata dal movimento IoApro.

Tensione a piazza San Silvestro con un lancio di petardi ed oggetti da parte dei manifestanti contro le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa.



"Lamorgese a casa". È questo il grido dei manifestanti a piazza San Silvestro dopo le tensioni che si sono registrate con la polizia e durante le quali sono stati lanciati petardi, fumogeni e bottiglie di vetro. Mostrando le manette, simbolo degli "arresti domiciliari ai quali siamo costretti da un anno", i manifestanti rivolti al ministro dell'Interno hanno detto: 'Noi non siamo criminali ma pacifici. Siamo qui solo per dire che vogliamo lavorare, è un nostro diritto". Un manifestante è rimasto ferito nel lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. Il manifestante, colpito da una bottiglia, ha riportato una lieve ferita alla testa.

Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell'area attorno a piazza di Montecitorio. I primi gruppi di manifestanti si stanno radunando a piazza San Silvestro e intonano cori "Libertà, libertà". "Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie - dice un manifestante arrivato da Napoli - non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno". Mentre un altro aggiunge: "Ci negano anche il diritto di manifestare. E' stata un'impresa arrivare qui".

Nella mattinata tredici persone dirette al sit in organizzato da IoApro sono state bloccate dalle forze dell'ordine alla Stazione Termini e identificate. Secondo quanto si apprende provenivano dalla Sicilia.

