Politiche sociali, finanziati 33 progetti in Sicilia: c'è anche l'agricoltura inclusiva di San Teodoro

La Regione siciliana, con una dotazione finanziaria di 1,7 milioni di euro, finanzia 33 iniziative e progetti di rilevanza regionale rivolti all’inclusione delle persone con fragilità e alle donne, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. L’assessorato della Famiglia ha definito la graduatoria relativa all’avviso pubblico, che sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito internet del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. Il finanziamento regionale è compreso tra i 40 e i 50 mila euro circa e copre al massimo l’80 per cento del costo complessivo del progetto, il restante 20% è a carico del soggetto proponente.

Tra i 33 progetti finanziati con i fondi trasferiti dal ministero per le Politiche sociali, figurano «Agricoltura sociale: coltiva la rete», dell’associazione Terra nostra di Palermo, «Servizio di consulenza e d’informazione alle persone con sindrome di Down e alle loro famiglie», dell’Associazione italiana persone Down sezione di Catania, «Ricomincio da me», dell’associazione Vita nuova di Agrigento, «Inclusivamente agricoltura», dell’associazione Volontari di protezione civile San Teodoro di Messina.

