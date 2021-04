L’autostrada Messina-Catania in condizioni meno preoccupanti

Bocciata la A20 e rinviata... per lavori la A18. È questo l’esito della verifica ministeriale sulle condizioni delle due autostrade che attraversano il territorio messinese e che sono gestite dal Consorzio Autostrade siciliane.

Il dirigente del ministero delle Infrastrutture, proprietario delle due arterie, Placido Migliorino, ieri pomeriggio ha concluso la sua seconda relazione, quella sulla Messina-Catania. Tre settimane fa aveva preparato quella sulla A20 ed erano emerse diverse criticità, con 8 gallerie e due viadotti che, a suo avviso, andavano chiusi immediatamente per non mettere in pericolo chi viaggia in autostrada. «In estrema sintesi, si può dire che la A18 sta meglio della Messina-Palermo», dice Migliorino che ha impiegato una settimana per vagliare, anche se con diversi intoppi, la Messina-Catania. Al tirar delle somme , sono sempre le gallerie a dare più grattacapi e a necessitare di interventi più significativi. Infatti, dopo l’analisi nella scorsa settimana di 30 viadotti, 15 gallerie e un cavalcavia della A18, è emerso che, secondo l’ispettore ministeriale, la situazione più seria riguardi 4 gallerie. Su tutte spicca la “Taormina”. «Abbiamo potuto effettuare le verifiche solo su una corsia, mentre le auto e i camion sfrecciavano nell’altra, e solo sull’asse Catania-Messina – racconta l’ingegnere Migliorino – ma, dall’analisi delle 12 postazioni è emerso che c’è un rischio crollo di pezzi della calotta, così come è successo per giunta proprio durante l’ispezione. Nella galleria Taormina servono interventi urgenti e nelle more della loro realizzazione andrebbe chiusa al transito». Una situazione simile è emersa anche in altri due tunnel.

