Turismo in Sicilia, via al progetto estate: su tre notti una è gratis e pagata dalla Regione

Sta per partire il piano di promozione turistica della Regione Sicilia, See Sicily, che prevede un pacchetto di servizi per chi arriva nell’Isola, compresa una notte gratis ogni 3 di soggiorno. Lo ha confermato l'assessore al turismo della Regione Manlio Messina, rispondendo ad alcune domande alla vigilia della Borsa Internazionale del Turismo di Milano in calendario dal 9 al 14 maggio in versione completamente online. See Sicily, che prevede investimenti per circa 75 milioni di euro, punta a rilanciare il settore dopo un anno critico a causa dell’emergenza sanitaria. «Nonostante il picco positivo della scorsa estate il bilancio è assolutamente negativo - ha detto l'assessore - abbiamo avuto perdite del 70-75% e anche del 90% in alcuni territori». Contando su un’estate «non peggiore dell’anno scorso, sperando anche meglio», secondo l’assessore molto dipenderà dalla campagna vaccinale «e in Sicilia abbiamo chiesto di poter fare un percorso Covid free nelle isole minori, ma attendiamo ancora risposte in questa direzione».

«A questo proposito vorrei sottolineare che il problema Covid free per le isole minori non è solo di natura turistica - ha spiegato - ma prima ancora di sicurezza sanitaria e un problema logistico: per vaccinare gli abitanti deve andare sull'isola appositamente il personale incaricato, facendo avanti e indietro prima per poche decine di over 80, poi per gli altri , quando sarebbe più agevole e veloce vaccinare tutti insieme». Per quanto riguarda la ripartenza estiva, «ci stiamo preparando al meglio ovviamente con i protocolli di sicurezza, e il pacchetto turistico di See Sicily, oltre ad una notte ogni tre pagata dalla Regione siciliana, comprende anche visite guidate gratuite, ingressi ai musei, ai parchi archeologici, siti di interesse».

Da ottobre l’offerta promozionale si amplierà anche ai viaggi aerei con l’obiettivo di invogliare i turisti ad arrivare in Sicilia pure dopo l’estate. «Stiamo puntando anche sulla destagionalizzazione - ha detto Messina - siamo già proiettati all’autunno riempiendo la Sicilia di eventi che partiranno da ottobre, come la Fiera del Turismo sportivo, un festival dedicato a Vincenzo Bellini fino ad un grande progetto per Natale». «Dobbiamo avere sempre più la consapevolezza che il turismo è un’industria», ha concluso.

