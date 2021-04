Contagi a scuola, in Sicilia lieve aumento dei positivi tra i banchi

In lieve salita i contagi nelle classi in Sicilia. Emerge dalla rilevazione dell’Ufficio scolastico regionale sui casi positivi al Covid. E continua la campagna di vaccinazione per il personale scolastico. Attualmente risultano essere stati vaccinati 71.832 unità di personale scolastico. I dati, aggiornati al 12 aprile, sulla base delle risposte trasmesse dal 94% delle 778 scuole monitorate, rilevano che su 658.291 alunni i positivi sono 2.839, con un incidenza degli alunni positivi sul totale dello 0,43% e un rapporto medio tra alunni positivi e e classi con alunni positivi dell’1,29%.

Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del primo marzo all’attuale 0,54% per il personale docente e dallo 0,31% dell’1 marzo all’attuale 0,49% per il personale Ata. Per quanto riguarda le scuole di infanzia e I ciclo, dal raffronto con l’ultima settimana di rilevazione si riscontra, un aumento dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,25% del 22 marzo all’attuale 0,45%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al Covid è sostanzialmente invariata (0,45%). In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 25 alunni positivi in più per l’infanzia (+12%) e a 127 per la primaria (+14%), mentre si registra un decremento pari a 215 alunni per il I grado (-23%). Anche per le scuole del II ciclo si riscontra un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,39%, sia rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 22 marzo 2021, che rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%.

