Rifiuti all’estero, Tari alle stelle. E Messina rischia la stangata

Il caro rifiuti ci sarà e sarà anche piuttosto salato. Toccherà ai cittadini mettere mano al portafogli per pagare la differenza fra quanto necessario, finora, per smaltire i rifiuti e quanto servirà a partire dal primo maggio. Infatti a fine mese, quasi 180 comuni della Sicilia orientale non potranno più usufruire dell’impianto di Lentini per completare il ciclo di smaltimento dei rifiuti. Secondo la proposta di Sicula Trasporti alla Regione, in questi 4 mesi, l’azienda si doterebbe delle autorizzazioni transfrontaliere. Quindi da settembre i rifiuti della Sicilia orientale potrebbero finire in altre regioni o più probabilmente all’estero. I costi a quel punto lieviterebbero a quasi 350 euro a tonnellata, cioè 3 volte il costo attuale. Gli effetti sui cittadini messinesi, con questo scenario, sarebbero davvero pesanti.

